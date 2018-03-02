Прямой эфир

19 февраля — 2 марта в объективе «Известий»

0
Слайдами
Списком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Встреча российских спортсменов, принимавших участие в XXIII Олимпийских зимних играх в Пхенчхане, в аэропорту Шереметьево
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию в московском Манеже
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Хоккейный матч между командами ЦСКА и «Севастополь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Съемочная команда фильма «За гранью реальности» на премьере киноленты в кинотеатре «Октябрь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Фигуристка Алина Загитова во время вручения государственных наград победителям и призерам XXIII зимних Олимпийских игр в Кремле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
ЦСКА — одна из пяти новых станций Большого кольца московского метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Во время вручения Золотой Звезды родственникам погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Николай Валуев во время послания президента Федеральному собранию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Хоккейный матч между командами «Спартак» — «Динамо»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Герман Греф перед посланием президента Федеральному собранию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Художник-модельер Вячеслав Зайцев, которому 2 марта исполнилось 80 лет, во время открытия выставки «Ностальгия по красоте»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Матч между командами «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Владислав Сурков перед началом послания президента Федеральному собранию
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017