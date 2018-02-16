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9-16 февраля в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Прогон спектакля «Юлий Цезарь» в театре «Модернъ»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Матч Лиги Европы между командами «Спартак» — «Атлетик»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Встреча президента России Владимира Путина и короля Иордании Абдаллы II
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Скрипач Вадим Репин во время интервью газете «Известия»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Режиссер Андрей Житинкин и актриса Вера Васильева во время празднования дня рождения Дома актера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Бойцы спецназа Росгвардии во время тренировки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Благотворительный концерт «Жизнь в движении» в Театре Наций
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Открытие выставки «От Вавилона до Багдада. Современная живопись Ирака» в Музее Востока
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Сотрудник ГИБДД во время зимнего Московского велопарада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Обломок лайнера «Саратовских авиалиний», разбившегося в Подмосковье
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