История в датах: 15 февраля

15 февраля 1895 года в Москве начала работать первая в Российской империи музыкальная школа для детей. Ее открыли в Гагаринском переулке сестры Гнесины, позднее школа превратилась в Музыкальное училище имени Гнесиных. На фото: здание школы в 2015 году