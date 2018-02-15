История в датах: 15 февраля

15 февраля 2013 года в районе Челябинска упал метеорит — это единственный в современной истории зарегистрированный случай падения крупного небесного тела недалеко от большого города. На фото: след от падения осколка метеорита в небе над Копейском
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
15 февраля 1895 года в Москве начала работать первая в Российской империи музыкальная школа для детей. Ее открыли в Гагаринском переулке сестры Гнесины, позднее школа превратилась в Музыкальное училище имени Гнесиных. На фото: здание школы в 2015 году
Фото: Global Look Press/Evandro Inetti
15 февраля 1113 года папа римский Пасхалий II признал первый рыцарский орден, который впоследствии стал известен как Мальтийский орден. На фото: церемония, посвященная 900-летию ордена Рыцарей Мальты, государство Ватикан, 2013 год
Фото: TASS/Zuma/Sunil Pradhan
15 февраля отмечается Международный день детей, больных раком
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