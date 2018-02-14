История в датах: 14 февраля

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Фото: РИА Новости/Рудольф Кучеров
14 февраля 1908 года родился Борис Пиотровский — советский археолог, востоковед, директор Государственного Эрмитажа в 1964-1990 гг. Борис Пиотровский скончался в 1990 году. На фото: Пиотровский в 1986 году
Фото: wikimedia.org
14 февраля 1990 года космический зонд Voyager I, покинув Солнечную систему, впервые сфотографировал ее со стороны. На фото: изображение макета Voyager I
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
14 февраля 1706 года на севере Москвы, за Сухаревой башней, Петр I для выращивания лекарственных растений основал Аптекарский огород. На фото: посетители на выставке «Репетиция весны» в Аптекарском огороде
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