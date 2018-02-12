История в датах: 12 февраля

12 февраля 1955 года советское правительство приняло решение о создании космодрома Байконур. На фото: пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-07» с космодрома Байконур в декабре 2017 года
Фото: Global Look Press/NMeM/Daily Herald Archive
12 февраля 1941 года врачи впервые применили пенициллин для лечения больного. На фото: выращивание пенициллиновой культуры, 1943 год
Фото: Global Look Press/ZUMA/Stephen Simpson
12 февраля 1994 года в Норвегии произошла «кража века» — из национального музея была украдена картина «Крик» художника Эдварда Мунка. На фото: работа Мунка во время торгов на аукционе Soethby's в 2012 году
Фото: commons.wikimedia.org
12 февраля, в день рождения известного ученого, в мире отмечается День Дарвина. На фото: Чарльз Дарвин в 1868 году
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