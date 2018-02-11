История в датах: 11 февраля

11 февраля 1941 года первым официальным «золотым диском» в мировой истории была признана пластинка с записью песни «Поезд на Чаттанугу» в исполнении оркестра Гленна Миллера. На фото: Гленн Миллер с оркестром в сцене фильма «Серенада солнечной долины», в котором прозвучала песня