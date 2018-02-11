История в датах: 11 февраля

11 февраля отмечается Всемирный день женщин и девочек в науке. На фото: Мария Склодовская-Кюри в лаборатории
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11 февраля 660 года до н.э. император Дзимму взошел на престол и основал японское государство. На фото: цветение сакуры в Токио
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11 февраля 1922 года канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг объявил об открытии инсулина. На фото: Фредерик Бантинг (справа) со своим ассистентом Чарлзом Гербертом Бестом в 1924 году
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11 февраля 1941 года первым официальным «золотым диском» в мировой истории была признана пластинка с записью песни «Поезд на Чаттанугу» в исполнении оркестра Гленна Миллера. На фото: Гленн Миллер с оркестром в сцене фильма «Серенада солнечной долины», в котором прозвучала песня
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