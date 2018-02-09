История в датах: 9 февраля

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Фото: РИА Новости/Б. Вдовенко
9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. На фото: пассажирский самолет Ан-10А прибыл в аэропорт назначения, 1961 год
Фото: commons.wikimedia.org
9 февраля 1904 года, в самом начале русско-японской войны, состоялся знаменитый бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой у берегов Чемульпо. На фото: «Варяг» и «Кореец» выходят на бой
Фото: ТАСС
9 февраля 1887 года под Чебоксарами родился Василий Чапаев, командовавший 25-й дивизией в годы Гражданской войны. На фото: Чапаев в 1919 году
Фото: РИА Новости/Н. Белецкий
9 февраля в мире отмечается Международный день стоматолога. На фото: лечение ребенка в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии, 1973 год
Фото: Global Look Press
9 февраля считается днем рождения стриптиза. В этот день в 1893 году одна из танцовщиц парижского кабаре «Мулен Руж» сбросила с себя одежду на глазах у публики. Правда, после этого ее оштрафовали на 100 франков за непристойное поведение. На фото: кабаре «Мулен Руж» в 1898 году
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