История в датах: 9 февраля

9 февраля считается днем рождения стриптиза. В этот день в 1893 году одна из танцовщиц парижского кабаре «Мулен Руж» сбросила с себя одежду на глазах у публики. Правда, после этого ее оштрафовали на 100 франков за непристойное поведение. На фото: кабаре «Мулен Руж» в 1898 году