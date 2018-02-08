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История в датах: 8 февраля

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
8 февраля отмечается День российской науки. На фото: сотрудник научного центра во время технических работ на сферическом нейтральном детекторе, установленном на коллайдере ВЭПП-2000 в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера в Новосибирске
Фото: РИА Новости
8 февраля 1904 года началась Русско-японская война, которая стала первым большим конфликтом с применением дальнобойной артиллерии, миноносцев и броненосцев. На фото: первая русская подводная лодка «Дельфин», принимавшая участие в Русско-японской войне
Фото: Global Look Press
8 февраля 1838 года, 180 лет назад, американский художник Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал публике собственную систему электромагнитного телеграфа. На фото: телеграфный аппарат Морзе
Фото: Global Look Press
8 февраля 1956 года на лондонские улицы вышел знаменитый даблдекер — двухэтажный автобус, ставший символом британской столицы. На фото: автобус на Оксфорд-стрит в 1960-е годы
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