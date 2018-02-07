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История в датах: 7 февраля

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Фото: commons.wikimedia.org
7 февраля 1943 года, 75 лет назад, в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с Большой земли — до снятия блокады по железной «Дороге победы» было доставлено больше 150 тыс. вагонов с продовольствием и боеприпасами. На фото: первый поезд, прибывший в блокадный Ленинград
Фото: Getty Images/Jean-Yves Ruszniewski
7 февраля 1998 года в программу Олимпийских игр были включены состязания сноубордистов. На фото: итальянец Томас Прюггер, завоевавший серебряную медаль на Олимпиаде в Нагано в 1998 году
Фото: Global Look Press
7 февраля 1863 года инженер Алан Крей в США запатентовал первый огнетушитель. На фото: реклама огнетушителей 1893 года
Фото: commons.wikimedia.org
7 февраля 1238 года войска Батыя после длительной осады взяли город Владимир. На фото: фрагмент миниатюры «Взятие города Владимира Батыем»
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