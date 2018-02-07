История в датах: 7 февраля

7 февраля 1943 года, 75 лет назад, в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с Большой земли — до снятия блокады по железной «Дороге победы» было доставлено больше 150 тыс. вагонов с продовольствием и боеприпасами. На фото: первый поезд, прибывший в блокадный Ленинград