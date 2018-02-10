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История в датах: 10 февраля

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. На фото: здание Министерства иностранных дел РФ
Фото: ТАСС
10 февраля 1890 года родился писатель и поэт Борис Пастернак. На фото: Пастернак в Переделкино в 1958 году
Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
10 февраля 1636 года в книге расходов царского двора впервые был записан утюг — с тех пор 10 февраля считается днем рождения утюга. На фото: экспонаты Музея утюга в городе Переславль-Залесский
Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов
10 февраля исполняется 115 лет со дня рождения Матвея Блантера. На фото: композитор в 1973 году
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