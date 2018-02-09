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2-9 февраля в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Вид на Москву во время установившихся в столице морозов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин на месте оператора виртуального комбайна на заводе «Ростсельмаш» во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Матч сборных Португалии и Германии в рамках Кубка легенд-2018» на Малой спортивной арене «Лужники»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Международная животноводческая выставка «Агрофарм-2018» на ВДНХ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Рекордный снегопад в столице
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Сотрудники авиационного отряда специального назначения «Ястреб» Росгвардии демонстрируют беспилотный самолет ZALA 421-16E
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Рабочие на строительстве жилого комплекса на севере Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
VIII Международный фестиваль видеоарта «Сейчас и потом»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Майнинговая ферма на территории технополиса «Москва»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Матч олимпийской сборной России по хоккею и столичного «Спартака», который прошел в рамках подготовки к Играм-2018 в Пхенчхане
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Жители столицы во время «снегопада века»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Последствия снегопада в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Болельщица во время хоккейного матча олимпийской сборной России против московского «Спартака»
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