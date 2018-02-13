История в датах: 13 февраля

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
Фото: TASS/Zuma/Patrick Lefevre
13 февраля отмечается Международный день радио
Фото: ТАСС/Владимир Зинин
13 февраля 1974 года писатель Александр Солженицын по решению Верховного Совета СССР был лишен гражданства и выдворен за пределы страны. На фото: Александр Солженицын в 1994 году
Фото: ТАСС/Валерий Христофоров
13 февраля 1873 года родился знаменитый русский оперный певец Федор Шаляпин. На фото: Шаляпин в 1930-е годы
Фото: Getty Images/Apic
13 февраля 1946 года американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК) — он управлялся 6 тыс. ручных переключателей и имел около 70 тыс. резисторов. На фото: компьютер в 1946 году
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.