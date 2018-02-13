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История в датах: 13 февраля

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Фото: TASS/Zuma/Patrick Lefevre
13 февраля отмечается Международный день радио
Фото: ТАСС/Владимир Зинин
13 февраля 1974 года писатель Александр Солженицын по решению Верховного Совета СССР был лишен гражданства и выдворен за пределы страны. На фото: Александр Солженицын в 1994 году
Фото: ТАСС/Валерий Христофоров
13 февраля 1873 года родился знаменитый русский оперный певец Федор Шаляпин. На фото: Шаляпин в 1930-е годы
Фото: Getty Images/Apic
13 февраля 1946 года американские военные объявили о создании первого цифрового компьютера Мокли и Экерта (ЭНИАК) — он управлялся 6 тыс. ручных переключателей и имел около 70 тыс. резисторов. На фото: компьютер в 1946 году
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