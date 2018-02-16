История в датах: 16 февраля

16 февраля 1923 года после длительных раскопок английский археолог и египтолог Говард Картер спустился в «Золотой чертог» — погребальную камеру гробницы Тутанхамона. На фото: Говард Картер рядом с саркофагом фараона
Фото: Global Look Press
16 февраля 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За спасение утопающих». Медалью награждались работники спасательной службы и другие граждане Советского Союза за смелость и самоотверженность, высокую бдительность и находчивость при спасении людей на воде, а также за образцовую организацию спасательной службы на воде. Всего отличительный знак получили порядка 24 тыс. человек. На фото: аверс награды
Фото: ТАСС/Клипиницер Борис, Логвинов Евгений
16 февраля 1976 года с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый серийный экземпляр КамАЗ-5320 — первая по счету модель грузовика под маркой КамАЗ. На фото: конвейер Камского автомобильного завода
Фото: REUTERS
16 февраля 2018-го в Китае отмечается Новый год по лунному календарю. В этом году жители Поднебесной празднуют наступление 4716 года под покровительством Желтой Земляной Собаки. На фото: праздничное шоу и фейерверки в одном из городов провинции Хэнань
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.