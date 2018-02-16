История в датах: 16 февраля

16 февраля 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За спасение утопающих». Медалью награждались работники спасательной службы и другие граждане Советского Союза за смелость и самоотверженность, высокую бдительность и находчивость при спасении людей на воде, а также за образцовую организацию спасательной службы на воде. Всего отличительный знак получили порядка 24 тыс. человек. На фото: аверс награды