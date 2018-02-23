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16 – 23 февраля в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вечерняя иллюминация в центре Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин закрепляет орден Суворова и орденскую ленту на знамени Южного военного округа на церемонии вручения государственных наград РФ, приуроченной к празднованию Дня защитника Отечества
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Открытие выставки «Гастроли. Музей Людвига — собрание Русского музея» в московском Мультимедиа Арт Музее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Одна из первых участниц программы по переселению по реновации в новой квартире
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Сжигание арт-объекта «Тяжесть зимы» на праздновании Масленицы в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Участник Бакшевской масленицы в Истринском районе Московской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Матч регулярного чемпионата Евролиги между ПБК ЦСКА (Россия, Москва) и БК «Баскония» (Испания, Виктория)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Зрители во время сжигания арт-объекта «Тяжесть зимы» на праздновании Масленицы в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Премьера пластического спектакля «Реверс» в Московском театре мюзикла
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2017/18 между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК «Црвена Звезда» (Сербия, Белград)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Открытие выставки «Сказание о граде Свияжске» в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Чайка в морозный день в центре Москвы
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