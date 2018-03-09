2 – 9 марта в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Зритель на матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ПХК ЦСКА (Москва) и ХК «Спартак» (Москва)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Церемония награждения театральной премии «Гвоздь сезона»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Продажа цветов накануне 8 марта на Рижском рынке в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, президент России Владимир Путин и генеральный директор АО "Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод имени Ф. Э. Дзержинского» Александр Потапов во время осмотра линии производства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок ЦСКА Марио Фернандес в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Урал» (Екатеринбург)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Занятие по боевой подготовке пловцов спецназа Росгвардии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выставка «Василий Верещагин» в Третьяковской галерее на Крымском валу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Производство стали на Выксунском металлургическом заводе в Нижегородской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок ФК «Лион» Бертран Траоре и игрок ЦСКА Георгий Миланов в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2017/18 между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК «Лион» (Франция, Лион)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Посетитель на выставке «Владимир Янкилевский. Непостижимость бытия» в Московском музее современного искусства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Игрок «Спартака» Луис Адриано в матче чемпионата России по футболу между командами «Локомотив» (Москва) и «Спартак» (Москва)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Матч 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» (Москва) и ПХК ЦСКА (Москва)
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