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История в датах: 19 марта

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Фото: РИА Новости/фонд Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина
19 марта 1913 года в нью-йоркской «Метрополитен-опере» впервые целиком исполнили оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». На фото: артисты Государственного академического Большого театра СССР в сцене из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов», 1927 год
Фото: wikipedia.org
19 марта 1953 года по телевидению впервые показали церемонию вручения премии «Оскар». На фото: 31-я церемония вручения киноакадемии в кинотеатре Pantages в Голливуде в 1959 году
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
19 марта 1898 года первых посетителей принял Русский музей в Петербурге. На фото: здание музея в 2018-м
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
19 марта в России отмечают День моряка-подводника. На фото: экипаж атомной подводной лодки Северного флота «Северодвинск» во время комплексных учений на штатной стоянке
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