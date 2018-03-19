История в датах: 19 марта

19 марта 1913 года в нью-йоркской «Метрополитен-опере» впервые целиком исполнили оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». На фото: артисты Государственного академического Большого театра СССР в сцене из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов», 1927 год