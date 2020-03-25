История в датах: 25 марта

25 марта 2003 года Федор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов — его катамаран «Алые паруса» продемонстрировал самое быстрое время пересечения Атлантического океана. На фото: Федор Конюхов на яхте во время финиша в австралийском заливе King George Sound по окончании плавания вокруг Антарктиды в 2008 году