История в датах: 25 марта

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Фото: РИА Новости
25 марта 1974 года состоялась премьера фильма Василия Шукшина «Калина красная». На фото: Василий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы
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Фото: РИА Новости
25 марта 2003 года Федор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов — его катамаран «Алые паруса» продемонстрировал самое быстрое время пересечения Атлантического океана. На фото: Федор Конюхов на яхте во время финиша в австралийском заливе King George Sound по окончании плавания вокруг Антарктиды в 2008 году
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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
25 марта ежегодно празднуется День основания Венеции. По легенде город был основан именно в этот день в 421 году
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Фото: Global Look Press/Fabian von Poser
25 марта отмечается День почтовой открытки. На фото: продажа открыток на греческом острове Санторини
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