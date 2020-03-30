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История в датах: 30 марта

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Фото: Global Look Press
30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан русско-американский договор, по которому США приобрели у России Аляску с Алеутскими островами за $7,2 млн. На фото: национальный парк Денале, Аляска
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Фото: Global Look Press
30 марта 1847 года Лев Николаевич Толстой начал вести дневник, и продолжал он это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений дневники писателя занимают 13 томов. На фото: Толстой в 1873 году
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Фото: Global Look Press
30 марта 1980 года Боб Дилан получил премию «Грэмми» как лучший вокалист года. На фото: певец на концерте в Берлине 1975 году
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Фото: wikipedia.org
30 марта 1987 года на лондонском аукционе картина Ван Гога «Подсолнухи» была продана за $50 млн
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