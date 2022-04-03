История в датах: 3 апреля

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Фото: Global Look Press/Rolf Schulten
3 апреля 1879 года город София был провозглашен столицей Болгарии. На фото: один из символов города — храм-памятник Александра Невского
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Фото: Getty Images/DENIZE alain
3 апреля 1976 года во Франции состоялась первая церемония вручения кинопремии «Сезар». На фото: французская актриса Изабель Аджани получает награду за роль в фильме «Убийственное лето» в 1984 году
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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
3 апреля 1892 года считается днем рождения мороженого сандэ (sundae) — десерта из шариков мороженого, украшенных ягодами, сиропом и взбитыми сливками. Считается, что его придумали в США для того, чтобы обойти запрет на поедание мороженого в определенные дни — на сложные десерты с использованием лакомства он уже не распространялся
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Фото: Global Look Press/New Line Cinema
3 апреля 1958 года родился американский актер Алек Болдуин. На фото: Болдуин в роли адвоката Кэмпбелла Александера в фильме «Мой ангел-хранитель», вышедшем на экраны в 2009 году
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