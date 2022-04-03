История в датах: 3 апреля

3 апреля 1892 года считается днем рождения мороженого сандэ (sundae) — десерта из шариков мороженого, украшенных ягодами, сиропом и взбитыми сливками. Считается, что его придумали в США для того, чтобы обойти запрет на поедание мороженого в определенные дни — на сложные десерты с использованием лакомства он уже не распространялся