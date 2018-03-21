США пообещали привлечь РФ к ответственности по «делу Скрипаля»

Представитель американского посольства заявил журналистам на брифинге в МИД РФ, что Вашингтон хочет привлечь Москву к ответственности в связи с «делом Скрипаля». Дипломат рассказал, что, по мнению США, Россия проводит дезинформацию касательно этого инцидента.

«Вместо того чтобы продемонстрировать ту смелость, на которую мы надеялись в XXI веке, Россия продолжает свою тактику, отрицая свою ответственность, отвлекая и дезинформируя», — заявил представитель посольства США, передает ТАСС.

«И мы, как и наши коллеги, привлечем Россию к ответственности за ее незаконные действия», — пообещал он.

Руководитель департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков отметил в ответ на заявление американского дипломата, что в настоящий момент никому не ясно, что произошло в Солсбери.

«То, что произошло сейчас в Солсбери, никому не понятно», — сказал Ермаков.

Ранее МИД России назвал терактом нападение на Скрипаля и его дочь Юлию. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что к инциденту якобы причастна Россия, и объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Москва приняла зеркальные меры и объявила о высылке 23 британских дипработников.

РФ категорически отрицает обвинения и настаивает на совместном расследовании дела.