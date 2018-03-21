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Москва заподозрила Вашингтон в постановке «дела Скрипаля»

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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«Дело Скрипаля» могло быть срежиссировано США. Об этом в среду, 21 марта, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на брифинге для иностранных послов.

«Ведь ни для кого не секрет, что именно ближайший партнер Великобритании остается единственным государством, официально сохраняющим крупнейший в мире арсенал химического оружия», — отметил Ермаков.

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В связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил о принятии ответных мер в отношении Великобритании и объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников британского посольства.

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. Британские власти обвиняют во всем Россию, не приводя никаких доказательств. Ермаков ранее отметил, что реальные улики за время, которое используется на преднамеренное скрытие фактов по «делу Скрипаля», уже могли исчезнуть. Лондон не делится с Россией сведениями, получаемыми в ходе следствия по делу об отравлении экс-полковника ГРУ.

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