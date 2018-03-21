Прямой эфир

Заммэра назвал размер средней зарплаты врачей в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Размер средней зарплаты столичных врачей составляет 135 тыс. рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в среду заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, подчеркнув, что это соответствует майским указам президента.

По словам заммэра, в статистике, приведенной им, зарплаты главных врачей и других управленцев городской системы здравоохранения, чей доход может быть значительно выше, не учитываются.

«Но и врачи у нас бывают разные, есть, например, хирурги и реаниматологи, у которых зарплата доходит и до 500 тыс. рублей. Есть очень востребованные врачи общей практики с зарплатой в 200 тыс. рублей», — приводит слова Печатникова телеканал «360».

Чиновник подчеркнул, что ни один работающий на полную ставку московский врач не получает меньше 67 тыс. рублей. Власти города внимательно следят за соблюдением этой нормы, подчеркнул он.

Накануне глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников.

Напомним, ранее Владимир Путин выразил уверенность, что к 2018 году властям удастся поднять уровень зарплат врачей до 200% от средней по региону, а у младшего и среднего персонала — до 100%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кабмин выделил регионам 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения после послания президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017