Заммэра назвал размер средней зарплаты врачей в Москве

Размер средней зарплаты столичных врачей составляет 135 тыс. рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в среду заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, подчеркнув, что это соответствует майским указам президента.

По словам заммэра, в статистике, приведенной им, зарплаты главных врачей и других управленцев городской системы здравоохранения, чей доход может быть значительно выше, не учитываются.

«Но и врачи у нас бывают разные, есть, например, хирурги и реаниматологи, у которых зарплата доходит и до 500 тыс. рублей. Есть очень востребованные врачи общей практики с зарплатой в 200 тыс. рублей», — приводит слова Печатникова телеканал «360».

Чиновник подчеркнул, что ни один работающий на полную ставку московский врач не получает меньше 67 тыс. рублей. Власти города внимательно следят за соблюдением этой нормы, подчеркнул он.

Накануне глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников.

Напомним, ранее Владимир Путин выразил уверенность, что к 2018 году властям удастся поднять уровень зарплат врачей до 200% от средней по региону, а у младшего и среднего персонала — до 100%.