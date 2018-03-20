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Кабмин выделил регионам 20 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам 20 млрд рублей на повешение заработных плат бюджетников. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Новые средства на повышение зарплат направлены в связи с увеличением Минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая до 11 тыс. 163 рублей.

«Подписанным распоряжением Минфину из резервного фонда правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов <…> на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы», –– отмечается в документе.

Среди регионов, которые получат самые большие дотации –– Красноярский край (1,062 млрд рублей), Алтайский край (906,9 млн рублей), Забайкальский край (602,2 млн рублей), Иркутская и Челябинская области, которым выделено 715,8 млн и 641,9 млн рублей соответственно.

16 марта сообщалось, что в Хабаровскому краю направят 110 млн рублей из федерального бюджета для модернизации детских поликлиник.

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