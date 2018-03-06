Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на развитие сельской медицины

Правительство России направило около 3,5 млрд рублей на приобретение медицинского оборудования в сельской местности. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

Денежные средства будут предоставлены Минздраву из резервного фонда правительства. Из них 1,23 млрд рублей направят в бюджеты субъектов Федерации для приобретения модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью до 2 тыс. человек. Еще 2,2 млрд будут переданы для приобретения передвижных медицинских комплексов в населенных пунктах, где численность населения не превышает 100 человек.

«Принятые решения направлены на расширение сети сельских медицинских учреждений и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в ближайшие два года в России построят около 570 фельдшерско-акушерских пунктов.