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Более 500 недостающих ФАПов построят в течение двух лет

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Около 570 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) будет построено в России в ближайшие 1–2 года. Информацию об этом распространила в понедельник, 5 марта, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«В 2016 году мы построили более 500 объектов сельской медицины. В прошлом году около 400 — 370 ФАПов и, соответственно, несколько десятков сельских врачебных амбулаторий», — цитирует ее ТАСС.

Скворцова добавила, что в начале 2017 года не хватало более тысячи дополнительных объектов сельского здравоохранения.

31 января Министерство здравоохранения России подготовило проект закона, который предполагает прохождение внеочередной переквалификации врачом-нарушителем.

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