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Хабаровский край получит 110 млн рублей на детские поликлиники

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В Хабаровский край будет направлено 110 млн рублей из федерального бюджета. Средства предназначены для модернизацию детских поликлиник. В частности, в учреждениях должны быть организованы открытые регистратуры с инфоматом, электронные табло с расписанием приема врачей, call-центры, крытые колясочные, детские игровые зоны, комнаты для кормления грудных детей, кабинеты неотложной помощи. 

Выходы из поликлиник будут оснащены автоматическими дверями. Власти региона начали составлять список медицинских организаций, куда будут направлены средства. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на министерство здравоохранения края.

В 2018 году правительство РФ 10 млрд рублей выделит дополнительные средства на переоснащение детских поликлиник и отделений в больницах. Напомним, в послании Федеральному собранию Путин говорил о недопустимости пренебрежения запросами населения в сфере здравоохранения и призвал правительство в будущем направлять на эти цели не менее 4% ВВП ежегодно. 

Как писал портал iz.ru, глава государства ранее также сообщил, что в 2018 году кабмин выделит дополнительное финансирование на фельдшерско-акушерские пункты.

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