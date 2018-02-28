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Вакцина против клещевого энцефалита поступила в Хабаровский край

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Прививочная кампания против клещевого энцефалита стартовала в Хабаровском крае, в медицинские учреждения уже поступила вакцина для детей.

Всего весной планируется привить более 124 тыс. жителей региона. Бесплатная вакцинация положена детям от года, студентам и хабаровчанам, которые относятся к профессиональным группам риска, сообщает ИА AmurMedia. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства, а также в школах, высших учебных заведениях и по месту работы в случае наличия соответствующего договора между работодателем и поликлиникой.

Вакцина для взрослых поступит в регион после 15 марта, должно поступить 73,3 тыс. доз препарата.

Медики отмечают, что вакцинация является самым надежным способом для защиты от клещевого энцефалита.

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