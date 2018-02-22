Прямой эфир

Минздрав Приангарья проверит врачей из-за смерти ребенка после вакцины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служебное расследование началось в больнице одного из поселков Иркутской области после смерти младенца, которому поставили прививку.

Ребенка доставили в медицинское учреждение через две недели после вакцинации. За это время мама малыша дважды обращалась к врачам и сообщала о плохом самочувствии мальчика. Младенец был госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии, он скончался в больнице. Следователи уже разбираются в обстоятельствах трагедии, собственную проверку ведет Минздрав Иркутской области, сообщает ИА IrkutskMedia.

В Минздраве считают, что вакцина не могла повлиять на состояние ребенка. Эксперты объясняют, что состав не вызывает никаких последствий.

При этом медики заявляют, что у ребенка было врожденное заболевание. Точную причину смерти малыша врачи смогут назвать после дополнительных исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Завотделением больницы в Астрахани будут судить за смерть младенца
Этиловый спирт найден в крови умершего в челябинской больнице младенца

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017