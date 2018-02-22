Минздрав Приангарья проверит врачей из-за смерти ребенка после вакцины

Служебное расследование началось в больнице одного из поселков Иркутской области после смерти младенца, которому поставили прививку.

Ребенка доставили в медицинское учреждение через две недели после вакцинации. За это время мама малыша дважды обращалась к врачам и сообщала о плохом самочувствии мальчика. Младенец был госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии, он скончался в больнице. Следователи уже разбираются в обстоятельствах трагедии, собственную проверку ведет Минздрав Иркутской области, сообщает ИА IrkutskMedia.

В Минздраве считают, что вакцина не могла повлиять на состояние ребенка. Эксперты объясняют, что состав не вызывает никаких последствий.

При этом медики заявляют, что у ребенка было врожденное заболевание. Точную причину смерти малыша врачи смогут назвать после дополнительных исследований.