Порошенко одобрил электронную проверку въезжающих на Украину россиян

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) касательно «нейтрализации угроз» в сферах миграции и гражданства, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Теперь, согласно инициативе СНБО, кабинет министров должен в течение месяца разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну для граждан РФ и стран миграционного риска.

Кроме того, правительству поручили усовершенствовать политику в сфере «интегрированного управления границами» и контроль за пребыванием иностранцев на территории Украины.

С 1 января 2018 года на украинской границе ввели биометрический контроль. Пограничники собирают отпечатки пальцев правой руки граждан из 70 стран, в том числе России. При каждом повторном пересечении человеком границы они будут проверять соответствие его данных зафиксированным ранее.