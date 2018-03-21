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Порошенко одобрил электронную проверку въезжающих на Украину россиян

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) касательно «нейтрализации угроз» в сферах миграции и гражданства, сообщает пресс-служба украинского лидера. 

Украина укрепляет границу с РФ «непробивной стеной»

Теперь, согласно инициативе СНБО, кабинет министров должен в течение месяца разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну для граждан РФ и стран миграционного риска. 

Кроме того, правительству поручили усовершенствовать политику в сфере «интегрированного управления границами» и контроль за пребыванием иностранцев на территории Украины.

С 1 января 2018 года на украинской границе ввели биометрический контроль. Пограничники собирают отпечатки пальцев правой руки граждан из 70 стран, в том числе России. При каждом повторном пересечении человеком границы они будут проверять соответствие его данных зафиксированным ранее. 

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