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Власти Украины взыскали $3,8 млн с «Газпрома» за «монополизм»

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Фото: РИА/Евгений Котенко
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Украине удалось взыскать с российского «Газпрома» около 100 млн гривен ($3,8 млн). По мнению Киева, компания нарушила украинское антимонопольное законодательство, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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«Мы уже взыскали часть средств — это всё, что фактически было у «Газпрома» на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен», — цитирует ТАСС Петренко.

Он также рассказал, что министерство собирается сотрудничать с коллегами по другим решениям суда, которые обязывают «Газпром» осуществить выплаты в пользу украинской стороны. В частности, речь идет о разбирательстве «Нафтогаза» и российской компании в Стокгольмском арбитраже.

«Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — добавил министр.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» выплатить $2,56 млрд по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом». Российская компания выразила несогласие с таким решением суда и заявила о намерении «защищать свои права доступными ей в соответствии с применимым законодательством средствами».

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет добиваться ареста активов «Газпрома», если российская сторона не выполнит решение Стокгольмского арбитража.

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