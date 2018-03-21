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Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

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Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko
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Правительство Украины на заседании кабинета министров в среду, 21 марта, без обсуждения приняло решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

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«Принято единогласно», — цитирует главу правительства «РИА Новости».

Программа экономического сотрудничества с Россией, одобренная странами в 2011 году, была рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество России и Украины в различных сферах: торговле, транспорте, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной, а также предусматривает формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, совершенствование режима свободной торговли и защиты прав инвесторов.

Ранее Гройсман заявлял, что необходимо прекратить действие этой программы в связи с переориентацией украинской экономики и увеличении экспорта в Евросоюз и другие страны мира.

Львовский областной совет 20 марта принял решение обратиться с требованием к высшему руководству Украины разорвать дипотношения с Россией. Вечером в тот же день представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что не исключает возможности разрыва дипотношений с Россией, но считает, что для этого еще не настал нужный момент. 

В январе рада также отказалась внести правку о разрыве дипотношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса. 

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