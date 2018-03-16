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Украина намерена разорвать экономические отношения с Россией

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Фото: РИА Новости
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Украина планирует разорвать экономические отношения с Россией. Об этом заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия», — приводит слова премьер-министра Украины телеканал «Звезда». Украинский премьер подчеркнул, что Украина будет делать всё возможное, чтобы Россия «платила высокую цену за агрессию в Украине». По мнению Гройсмана, Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от России. 

Гройсман добавил, что уже отдал кабмину соответствующее поручение и 21 марта должно быть принято решение правительства. Речь идет о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Она, в частности, предусматривает совершенствование режима свободной торговли и защиты прав инвесторов, а также формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций.

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