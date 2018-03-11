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Гройсман решил еще «прикрутить» газ украинцам

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Украинцы с 2014 по 2017 год снизили потребление газа на 6 млрд кубометров (с 24 млрд до 18 млрд), однако сокращение можно продолжить, заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье, 11 марта, на своей страничке в Facebook.

«Прогноз на 2022 год — минус 13 млрд кубов. Я имею в виду, что Украина может сократить потребление еще на 5 млрд кубов», — цитирует его «РИА Новости».

Гройсман обратил внимание, что выросло число домов, которые используют солнечные батареи. Если в 2015 года на Украине был 21 такой дом, то в конце 2017-го — 3010.

28 февраля Гройсман заявил, что меры энергоэффективности, которые в настоящее время внедряются на Украине, позволят в будущем сократить ежегодное потребление населением и топливно-энергетическим комплексом газа до 10 млрд куб. Власти Украины рассчитывают, что потребление газа на территории страны сократится в текущем году на 4,1% по сравнению с 2017 годом.

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