Украина в будущем хочет сократить потребление газа до 10 млрд куб. м в год

Власти Украины рассчитывают, что потребление газа на территории страны сократится в текущем году на 4,1% по сравнению с 2017 годом. Об этом в среду заявил председатель правительства страны Владимир Гройсман.

По словам главы кабмина, задачи перед властью стоят очень амбициозные. «В 2017 году мы потребили для населения и топливно-энергетического комплекса 16,9 млрд куб. м. В этом году мы хотим потребить 16,2 млрд куб. м», — приводит слова Гройсмана «Федеральное агентство новостей».

Меры энергоэффективности, которые в настоящее время внедряются на Украине, позволят в будущем сократить ежегодное потребление населением и топливно-энергетическим комплексом газа до 10 млрд куб. м, считает украинский премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно, что из-за резкого похолодания Украина вынуждена увеличить импорт газа из Венгрии и Словакии.

По словам главного коммерческого директора украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко, дополнительно добавлено 12 млн куб. м в сутки. Топлива не хватало, чтобы покрыть именно пиковое потребление.