Россия пока не решила вопрос об остановке добычи газа на шельфе в Крыму

Российские власти окончательного решения об остановке добычи газа на шельфе Крыма из-за судебного спора с Украиной пока не приняли. Об этом в четверг в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Отвечая на вопрос, действительно ли Россия собирается заморозить добычу на Одесском газовом месторождении в крымской шельфовой зоне из-за иска Киева к Москве в международный арбитраж о защите морских прав, Новак ответил следующее: «Я думаю, пока не отвечу на вопрос, принято ли окончательное решение об этом. Всё будет зависеть от юридических оснований».

Ранее о том, что российские власти планируют остановить добычу нефти на Одесском газовом месторождении в связи с иском Украины к РФ, сообщили СМИ.

Напомним, «Нафтогаз Украины» и его дочерние компании в октябре прошлого года инициировали арбитражное разбирательство против России по активам в Крыму на сумму $2,6 млрд. Иск подан в соответствии с двусторонним инвестиционным договором 1998 года между Украиной и Россией. Речь идет об активах «Нафтогаза», «Черноморнафтогаза», «Укртрансгаза», «Ликво», «Укргаздобычи», «Укртранснефти» и компании «Газ Украины».

«Черноморнефтегаз», снабжающий газом жителей полуострова, до вхождения Крыма в состав России принадлежал «Нафтогазу». После референдума о присоединении Крыма к РФ по решению местного парламента имущество «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владеет газотранспортной сетью), расположенное на полуострове, было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».

«Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов в акватории Азовского и на шельфе Черного морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Предприятие также обеспечивает транспортировку природного газа по системе магистральных газопроводов и его хранение на полуострове в Глебовском подземном хранилище.

Российская сторона пыталась урегулировать спор с Украиной во внесудебном порядке, однако это ни к чему не привело, поэтому оказалось дешевле поставлять газ на полуостров по уже построенному трубопроводу Кубань–Крым.

В 2015 году Одесское месторождение дало Крыму 905 млн куб. м газа, что составляет около 50% требуемого объема. Остальной газ идет из Кубани, однако его стоимость выше, пишет Утро.ru.