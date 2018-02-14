Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в энергетике

Россия и Саудовская Аравия подписали в среду совместное заявление в энергоклиматической сфере и меморандум между Минэнерго РФ и министерством энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии по сотрудничеству в сфере энергетики.

В Эр-Рияде проходит 8-й Симпозиум МЭА–МЭФ–ОПЕК по перспективам энергетики. Россию представляет глава Минэнерго Александр Новак, сообщает телеканал «Звезда».

Король Саудовской Аравии Салман Аль-Сауд также провел встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, пишет «Газета.Ру».

Новак сообщил ранее, что избыток запасов нефти в мире снизился примерно до 100 млн баррелей.