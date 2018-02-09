Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти»

Министр энергетики России Александр Новак был переизбран председателем совета директоров крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

Совет директоров компании был избран в начале января 2018. Он был расширен с 8 до 9 человек, теперь в него вошел экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

В декабре 2017 года Сбербанк и «Транснефть» договорились в вопросе об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами.