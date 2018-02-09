Прямой эфир

Новак переизбран председателем совета директоров «Транснефти»

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр энергетики России Александр Новак был переизбран председателем совета директоров крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго.

Совет директоров компании был избран в начале января 2018. Он был расширен с 8 до 9 человек, теперь в него вошел экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

В декабре 2017 года Сбербанк и «Транснефть» договорились в вопросе об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новак переговорил с главой минэнерго США на полях форума в Давосе
Новак оценил прогноз по нефти $60 за баррель

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017