Новак оценил прогноз по нефти $60 за баррель

Министр энергетики РФ Александр Новак считает среднюю цену на нефть около $60 за баррель в 2018 году хорошим прогнозом. Об этом он заявил во время делового завтрака ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

На мероприятии прошло голосование по прогнозу цен на нефть.

«Большинство тех, кто проголосовал за $60, думаю, достаточно объективно отражает картину. На мой взгляд, сегодня это такой достаточно хороший прогноз, оптимистичный, повышенный по отношению к тому, что было год назад», — приводит его слова «РИА Новости».

Министр напомнил, что раньше прогноз был на уровне $45–55 а сейчас «оптимизма добавилось побольше».

Как отметил Новак, чем выше цены на нефть, тем лучше, и России необходимо, чтобы «резервы формировались более высокие и была более стабильная ситуация», поскольку за счет этого снижается волатильность.

Вместе с тем, по мнению Минэкономразвития, текущие цены на черное золото на уровне около $70 за баррель неустойчивы.