Белоруссия повысила тарифы на транзит нефти по своей территории

Белоруссия утвердила новые тарифы на услуги по транзиту нефти по по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны, которые вступят в силу 1 февраля 2018 года. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

В частности, тариф на прокачку топлива по трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава повышен до 307,19 рубля за 1 т нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — до 131,95 российского рубля. Оба тарифа проиндексированы на 6,7% по сравнению с действующими.

Кроме того, повышена стоимость услуг и компании «Полоцктранснефть Дружба». Так, транзит нефти по маршруту Унеча — Полоцк — «Нафтан» обойдется в 144 рубля (6,7%), по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» — в 65,47 рубля (8,3%).