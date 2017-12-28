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Сбербанк и «Транснефть» договорились по спору на 65 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сбербанк и «Транснефть» договорились в вопросе об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами. Договоры были заключены в декабре 2013 года, напоминает ТАСС.

В совместном заявлении компаний говорится, что «условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства». Стороны ранее в суде высказывали намерение заключить мировое соглашение по спору на 65 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что крупнейшими ипотечными кредиторами России стали Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк.

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