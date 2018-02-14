Новак заявил о снижении избытка запасов нефти в мире

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил журналистам, что избыток запасов нефти в мире снизился примерно до 100 млн баррелей.

«С 340 млн баррелей в начале 2017 года остатки снизились на сегодняшний день до примерно 100 млн баррелей», — сказал Новак.

Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и несколько государств, не входящих в нее, договорились сократить добычу в конце 2016 года. Стороны неоднократно продлевали соглашение. В настоящее время сделка пролонгирована до конца 2018 года.