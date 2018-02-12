ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2018 году

Организация стран-экспортеров нефти повысила прогноз по спросу на нефть в 2018 году. По итогам отчетного периода ОПЕК ожидает роста показателей до 98,6 млн баррелей в сутки.

Согласно февральскому докладу картеля, это на 0,09 пункта превышает январский прогноз.

Организация также изменила оценку роста спроса за прошлый год с 1,57 млн до 1,6 млн баррелей в сутки.

Кроме того, страны ОПЕК незначительно снизили добычу нефти в январе 2018 года до 32,302 млн баррелей в сутки, что позволило выполнить соглашение о сокращении производства на 136%, сообщает «Газета.ру».