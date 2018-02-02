Российские нефтяники нарастили поиск новых месторождений

Российские нефтяные компании резко нарастили бурение новых скважин. Как говорится в докладе международной компании Rystad Energy, с которым ознакомились «Известия», количество скважин в 2017 году увеличилось на 20%.

По мнению экспертов, высокие темпы ввода объектов могут сохраниться. Это произойдет благодаря устойчивым ценам на нефть и разработке новых месторождений. Другой фактор — неопределенность относительно сделки с ОПЕК.

«В 2017 году нефтяники фактически готовились к выходу из соглашения, что объясняет столь значительный рост бурения», — рассказал «Известиям» аналитик Moody’s Крис Лафакис.

Подробнее — в материале «Известий»:

Поперли буром