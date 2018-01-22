Прямой эфир

Мировые цены на нефть растут после заседания комитета ОПЕК+ в Омане

0
Фото: REUTERS/Saudi Aramco
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост цен на нефть зафиксирован на мировом рынке после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане и заявлений России и Саудовской Аравии по его итогам. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 10:57 мск цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в марте составила $68,83 за баррель (+32%). Мартовские фьючерсы нефти марки WTI торговались на уровне $63,43 за баррель (+18%).

Заседание министерского комитета стран, входящих и не входящих в состав картеля, прошло 21 января. После встречи министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что основные участники встречи согласились продолжать сотрудничество и после 2018 года. Кроме того, глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что стороны соглашения смогут встречаться для консультаций и после истечения его срока.

Ранее министр энергетики России сообщал, что Москва рассмотрит выход из сделки ОПЕК+ при условии ребалансировки нефтяного рынка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новак сообщил о стабилизации уровня добычи нефти в Ливии и Нигерии
Участники ОПЕК+ предсказали прирост добычи нефти в Венесуэле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017