Мировые цены на нефть растут после заседания комитета ОПЕК+ в Омане

Рост цен на нефть зафиксирован на мировом рынке после заседания министерского комитета ОПЕК+ в Омане и заявлений России и Саудовской Аравии по его итогам. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE Futures.

По состоянию на 10:57 мск цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в марте составила $68,83 за баррель (+32%). Мартовские фьючерсы нефти марки WTI торговались на уровне $63,43 за баррель (+18%).

Заседание министерского комитета стран, входящих и не входящих в состав картеля, прошло 21 января. После встречи министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что основные участники встречи согласились продолжать сотрудничество и после 2018 года. Кроме того, глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что стороны соглашения смогут встречаться для консультаций и после истечения его срока.

Ранее министр энергетики России сообщал, что Москва рассмотрит выход из сделки ОПЕК+ при условии ребалансировки нефтяного рынка.