Поперли буром

Российские нефтяные компании резко нарастили бурение новых скважин. Их число в 2017 году увеличилось на 20% и достигло 6 тыс., говорится в докладе международной компании Rystad Energy. «Известия» ознакомились с документом. По мнению экспертов, высокие темпы ввода объектов могут сохраниться. Это произойдет благодаря устойчивым ценам на нефть и разработке новых месторождений. Но для того, чтобы повторить рекорд прошлого года, России потребуется выйти из соглашения с ОПЕК.

Интерес российских нефтяников к поиску новых месторождений нефти в прошлом году достиг пика за последние четыре года. Наши компании в 2017 году резко увеличили число новых скважин — на 20% против 12% годом ранее, — и их количество достигло 6 тыс. Такие данные содержатся в аналитическом докладе международной консалтинговой компании Rystad Energy. Рост бурения произошел как по разведочным, так и добычным скважинам. Отдельного исследования аналитики не проводили, пояснили они «Известиям».

Одним из драйверов такого роста стала дорожающая нефть, отметили эксперты. За год цена черного золота увеличилась почти на четверть — примерно до $70 за баррель. Другой фактор — неопределенность относительно сделки с ОПЕК по заморозке добычи.

— В 2017 году нефтяники фактически готовились к выходу из соглашения, что объясняет столь значительный рост бурения. Но выход был отложен до лета, — рассказал «Известиям» аналитик Moody’s Крис Лафакис. На конец прошлого года российская нефтедобыча на фоне сделки с ОПЕК снизилась с 547,5 млн т до 546 млн т.

нефть2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Среди российских компаний сильнее всех бурение нарастила «Роснефть». Разведочное у нее увеличилось сразу на 40%, а добычное — на 26,6%. Чуть меньше показатели у «Лукойла» — на 15,6% и 20,4% соответственно. У остальных компаний более скромные результаты поисковой активности, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭКа.

Буровая активность российских нефтяных компаний до 2017 года была весьма слабой. Строительство новых добычных скважин начиная с 2010 года не увеличивалось более чем на 11–12% в год. А в 2014 году динамика и вовсе замедлялась до 7% на фоне падения котировок черного золота со $100 до $50 за баррель сорта Brent. Темпы роста вернулись к привычным уровням в 2015–2016 годах, рассказывал министр энергетики Александр Новак.

Что касается разведочных скважин, то кризис нефтяных цен 2014 года привел к спаду поискового бурения только в 2015 году. Тогда оно сократилось сразу на 18%. Хотя до этого времени темп прироста составлял в среднем 7–10% в год. Показатель до сих пор не превышал 11%.

нефть3 Министр энергетики Александр Новак Фото: ТАСС/Александр Щербак

Общемировой рынок бурения отреагировал на снижение нефтяных котировок более драматично — сокращением числа новых скважин вдвое за 2014–2016 годы, говорится в докладе в Rystad Energy. 2017 год стал первым годом роста — на 14% по сравнению с 2016 годом. В итоге во всем мире появилось порядка 60 тыс. новых объектов. Тем не менее значительную долю в этих скважинах занимают именно добычные, отмечают аналитики. Мировое поисковое бурение за прошлый год так и не испытало значительного роста, говорится в отчете.

Эксперты международной компании прогнозируют, что рост числа новых скважин как в России, так и в мире продолжится как минимум до конца 2020 года. По мнению аналитиков, основными рынками бурения останутся Россия и Северная Америка. Но в нашей стране динамика будет более существенной, чем в других: в среднем на 5% в год против 2,3%. В Минприроды согласны с оценками международных экспертов по дальнейшему росту бурения в нашей стране.

Прежде всего стимулом для России окажется нынешнее повышение цен на нефть. Сейчас она торгуется в районе $68 за бочку. Второй фактор — снижение удельных затрат на бурение одной скважины, пояснили в Rystad Еnergy.

В то же время прогнозные темпы бурения по сравнению с минувшим годом замедлятся. Это объясняется все еще остающимся на рынке перепроизводством нефти, а также ограничениями по сделке ОПЕК+, отмечают аналитики. Снижение темпа роста поисковой активности в России действительно возможно в 2018 году, подтвердил «Известиям» близкий к Минэнерго источник. Он придерживается аналогичного мнения, что это будет вызвано сделкой с ОПЕК. В Минэнерго не предоставили комментарий.

нефть1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Россия до 2035 года планирует нарастить нефтедобычу примерно на 10 млн т — до 555 млн т, рассказывал «Известиям» замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Рост извлечения невозможен без соответствующего увеличения бурения. Но только при выходе из соглашения с ОПЕК, отметил Крис Лафакис из Moody’s.

— Сейчас соглашение с картелем значительно сдерживает рост бурения в России и странах Ближнего Востока. Для многих участников соглашения нынешнее положение не совсем комфортно. К примеру, Саудовская Аравия давно планирует IPO компании Saudi Aramco, что требует как довольно высоких цен на нефть, так и хороших уровней добычи. С учетом того что баланс спроса и предложения на рынке почти достигнут, многие страны были бы не прочь начать постепенно выходить из соглашения, — добавил эксперт.

Наша страна присоединилась к соглашению с картелем, уже добившись рекордных объемов добычи, напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По данным Минприроды, Россия еще имеет большой запас неразработанных углеводородов, для разработки которого потребуется наращивание поискового бурения. К нераспределенному фонду недр сейчас относятся 418 нефтесодержащих месторождений. Среди них немало месторождений труднооизвлекаемой нефти, требующей более высоких объемов бурения, чем месторождения традиционного сырья.

Сейчас добыча сланца обходится довольно дорого, но с учетом роста цен на черное золото и такая добыча вскоре станет прибыльной. Как писали «Известия», дополнительно добычу сланцевой нефти в России будут стимулировать с помощью выделения компаниями специальных полигонов.

По мнению аналитиков, при стабильных ценах на черное золото российские компании смогут продолжить наращивать темпы бурения на уровне не ниже 15% в год. Тем самым наша страна сможет сохранить лидерство на мировом нефтяном рынке.