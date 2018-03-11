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Гройсман считает реальным сократить потребление газа на 5 млрд кубометров

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Граждане Украины способны сократить потребление газа еще на 5 млрд кубометров к 2022 году, полагает премьер-министр республики Владимир Гройсман.

Глава украинского правительства напомнил, что в период с 2014 по 2017 год объем потребляемого жителями страны газа сократился с 24 млрд до 18 млрд кубометров.

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«За три года мы сократили потребление газа на 6 млрд. Прогноз на 2022 год — 13 млрд кубов. То есть Украина может снизить потребление еще на 5 млрд кубов», — написал премьер на своей странице в соцсети Facebook.

Вместе с тем Владимир Гройсман отметил, что за последние годы на Украине выросло количество домохозяйств, использующих солнечные батареи: в конце 2015 года их было 21, а к началу 2018-го — более 3 тыс.

1 марта российская компания «Газпром» начала процедуры разрыва контрактов с украинским  и подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража о выплате в пользу украинской компании $4,637 млрд за недоставку газа на транзит. В ответ украинская сторона заявила о намерении взыскать с холдинга $20 млрд на основании стоимости транзита газа по территории Украины.

Постпред Международного валютного фонда на Украине Йост Люнгман сообщил, что власти Украины должны увеличить цены на газ во избежание коррупционных схем, при которых газ для домохозяйств перепродается предприятиям по более высокой цене.

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