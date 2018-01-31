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Украина укрепляет границу с РФ «непробивной стеной»

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Боевые вертолеты появятся на границе Украины с Россией. Такое заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава внешнеполитического ведомства страны также заявил о планах Киева укрепить границу страны, включая территории рядом с границей России. По его словам, в данные районы стянут сверхмощную технику и некую «непробивную стену», состоящую из мобильных групп. Поддерживать сотрудников полиции и военнослужащих будут боевые вертолеты украинского производства, а также вертолеты марки Airbus, сообщает Федеральное агентство новостей.

Помимо этого, на украинской границе будет работать система биометрического контроля. На Украине отметили, что в базе имеются отпечатки 42 тыс. россиян, поскольку данный способ якобы является гарантом защиты границы от так называемых потенциальных угроз.

Ранее портал iz.ru сообщал, что недовольные таможней украинцы блокировали переход на польской границе со стороны Львовской области.

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