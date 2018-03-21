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Визовые центры Польши возобновят работу в апреле

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Визовые центры Польши возобновят прием заявлений от туристов в начале апреля. Ранее сообщалось о приостановке работы визовых центров по техническим причинам.

Как передает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, приостановка деятельности визовых центров стала неожиданностью на рынке туристических услуг.

«Провайдеры объясняют, что это связано с организационными вопросами по перезаключению контракта с компанией, которая обеспечивает функционирование», — рассказал он.

Последним днем приема документов в региональных визовых центрах стало 20 марта, сообщает «Газета.ру». С 21 марта региональные визовые центры будут выдавать готовые паспорта, с 23 марта выдача документов будет доступна только в визовом центре в Москве. Новые визовые заявления можно подать по предварительной записи с 23 марта в консульском отделе польского посольства в Москве.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Варшава считает необходимым продолжить политический диалог с Россией, но с учетом действий Москвы в отношении партнеров.

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