Трамп недоволен утечкой в СМИ рекомендаций не поздравлять Путина

Президент США Дональд Трамп крайнее недоволен появлением в СМИ информации о том, что его советники по национальной безопасности рекомендовали ему не поздравлять президента России Владимира Путина с победой на выборах.

Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, Трамп пытается выяснить, кто именно допустил утечку информации. Как отметил собеседник CNN, этот инцидент лишь усилил подозрения Трампа, что в его администрации есть люди, активно пытающиеся подорвать его позиции.

Ранее стало известно, что помощники Трампа по национальной безопасности советовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 20 марта. В ходе беседы Трамп поздравил Путина с победой на выборах.