«Газпром» готовит иск к Украине в международный суд по штрафу в $6,6 млрд

«Газпром» обратится в международный арбитраж в связи со штрафом, наложенным Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на сумму 172 млрд гривен (около $6,6 млрд).

Российская энергетическая компания готовит иск по данному вопросу, так как не признает законности штрафа и считает нарушением своих прав действия киевских властей по взысканию средств с «Газпрома». В сообщении компании отмечается, что Киев продолжает попытки незаконного изъятия имущества «Газпрома», делая вид, что исполняет решение АМКУ 2016 года, передает «РИА Новости».

«Газпром» не признает правомерности наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года», — сообщает российский холдинг.

Накануне, 20 марта, сообщалось, что Украине удалось взыскать с российского «Газпрома» около 100 млн гривен ($3,8 млн). Арест активов российского холдинга «Газпром» за якобы невыполнение постановления Стокгольмского арбитража и нарушение монопольного законодательства Украины начался в начале марта.